Van Valisi Ozan Balcı, Van Gölü sahilinde valiliğe tahsisli olan vali evini engelli çocuklar için yaşam merkezine dönüştürüyor.

Van Valisi Ozan Balcı, Van Gölü sahilinde valiliğe tahsisli olan vali evini engelli çocuklar için yaşam merkezine dönüştürüyor.

Edremit ilçesinde Van Valiliğine tahsisli olan eski vali evi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da destekleriyle kentteki engelli çocukların eğitim alabilecekleri bir merkez haline dönüştürülüyor. Projelendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra merkez en kısa süre içerisinde engelli çocukların kullanıma açılacak.

Vali Ozan Balcı, “Engelli çocuklarımızın huzuru, mutluluğu ve iyi eğitim alabilmeleri bizim en önemli amacımız ve mutluluğumuzdur. Onların yüzlerinin gülmesi için her türlü fedakarlığı yapacağız. Engelli ailelerinin de yükünü paylaşmak ve almak istiyoruz” dedi.