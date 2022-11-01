Van Valisi Ozan Balcı, Atatürk Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Van Valisi Ozan Balcı, Atatürk Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okulda Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılanan Vali Ozan Balcı, ilk olarak resim atölyesine geçti. Öğrenciler tarafından yapılan birbirinden güzel resimleri tek tek inceleyen Vali Ozan Balcı, öğrencilerle sohbet ederek tavsiyelerde bulundu. Lise yıllarının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Vali Ozan Balcı, “Bu yıllarınızı çok iyi değerlendirin. Asıl amacınız mutluluk olsun. Prensipleriniz, büyük hayalleriniz, idealleriniz olmalı. Kendinizle barışık ve uyumlu olun. Çalışkan olun. İyi üniversitelerde okuyarak başarılara imza atın. Kendinize, ülkenize ve çevrenize faydalı olun. Hayallerinizi gerçekleştirin” dedi.

Buradan müzik odasına geçen Vali Ozan Balcı, öğrencilerin akademik başarısının yanında güzel sanatlar ve sporla uğraşmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Okul korosunun konserini de büyük bir ilgiyle dinleyen Vali Ozan Balcı, öğrencilere kitap hediye etti.

Son olarak öğretmenlerle bir araya gelen Vali Ozan Balcı, eğitim alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Eğitim benim bir numaralı işim. Öğretmenler de benim en yakın çalışma arkadaşlarım. Onlar birer sanatçı. Van’da eğitim alanında çok güzel işler yapıyoruz. İnşallah yaptığımız yatırımlar ve çalışmalarla ilimizin akademik başarısını üst sıralara çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

Vali Ozan Balcı, Van Eğitim Tarih Müzesini gezerek ziyaretini tamamladı.