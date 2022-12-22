Van Valisi Ozan Balcı, Muradiye ilçesini ziyaret ederek Kaymakam Melih Aydoğan’dan brifing aldı. Kamu kurumlarını da ziyaret eden Vali Dr. Ozan Balcı, esnaf ziyareti gerçekleştirildi.

Van Valisi Ozan Balcı, Muradiye ilçesini ziyaret ederek Kaymakam Melih Aydoğan’dan brifing aldı. Kamu kurumlarını da ziyaret eden Vali Dr. Ozan Balcı, esnaf ziyareti gerçekleştirildi.

Vali Ozan Balcı, Kaymakam Melih Aydoğan, kurum müdürleri, kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar tarafından karşılandı. Burada kendisini karşılayanlara teşekkür eden Vali Balcı, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak ilçeyi kalkındıracaklarını söyledi. Vali Balcı, "Muradiye, çok kıymet verdiğimiz, birlik ve beraberliğin olduğu bir ilçemizdir. Bu birlik ve beraberliği bozmazsak üstesinden gelemeyeceğimiz, çözemeyeceğimiz sorun yoktur. İlçemizin imarı, ihyası, inşaası için destek vermekten büyük mutluluk duyarız. Amacımız, halkımızın huzuru, refahı ve esenliğidir. Eğitiminden sağlığına, sosyal politikasından sporuna, kültüründen turizmine, iletişiminden ulaşımına, içme suyundan altyapısına, hayvancılığından ticaretine kadar ilçemizin gelişmesi için hep birlikte yılmadan, yorulmadan aşkla ve şevkle çalışacağız" dedi.

Kaymakam Melih Aydoğan’dan brifing alan Vali Balcı, ilçedeki kurumları ziyaret ederek personelle tanıştı. Esnafı dolaşan Vali Dr. Ozan Balcı, vatandaşların çay ikramını geri çevirmezken, karşılaştığı çocuklara da kitap hediye etti. Vali Balcı, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünü ziyaret ederek “Spor Van” projesi kapsamında öğrencilerle buluştu, öğrencilere kitap hediye etti. Daha sonra Vali Balcı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kurulan aile destek merkezinde (ADEM) kursiyerlerin yapmış olduğu ürünleri inceleyerek çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi. Vali Balcı, yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin yoğun bir şekilde ziyaret ettiği Muradiye Şelalesini gezdi, ilçeye büyük bir güzellik ve değer katan Muradiye Şelalesi çevresinde yenileme çalışması yapacaklarının müjdesini vererek ilçeden ayrıldı.