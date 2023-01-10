Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Edremit ilçesindeki Uygulama Otelinde kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Balcı, 7 aylık süre içerisinde yapılan hizmetleri gazetecilerle paylaştı. Gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basının, önemli ve etkin bir denetim organı olma konumuyla, demokrasinin temel unsurlarından biri olduğuna vurgu yapan Vali Balcı, “Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olmuş gazetecilerimiz, şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadırlar. Zor şart ve imkânlar içerisinde, milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, yerli ve milli değerlerimizin benimsetilmesinde de çok önemli bir görevi ifa etmektedirler. İlimizdeki gelişmeler konusunda halkımızı bilgilendirerek, vatandaşlarımızla devlet arasında iletişimi sağlayan, kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimimizde etkin bir rol üstlenen yerel basınımız da, özveriyle yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettirerek, ülkemizle birlikte şehrimizin de kalkınmasına ve demokrasi kültürünün yerleşmesine katkı sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncülerle; mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla görevlerini özveriyle yerine getiren, ulusalda ve Van’ımızda görev yapan basın mensuplarımızın "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Vali Balcı, kendilerine kitap hediye etti.