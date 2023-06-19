Van Valisi Ozan Balcı, trafik kazası sonucu vefat eden Hemşire Ayser Büyükyıldız’ın görevli olduğu Van Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Dün sabah saatlerinde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana gelen kazada, bisikletle işe gitmekte olan hemşire Ayser Büyükyıldız (36), kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Vali Ozan Balcı da bugün hastaneyi ziyaret ederek, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun ve Hastane Başhekimi Remzi Sarıkaya’dan bilgi aldı. Olayın çok üzücü olduğunu ifade eden Vali Balcı, “Çok üzücü bir olay. Ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.