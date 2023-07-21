Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 13 ilçede faaliyet gösteren Aile Destek Merkezleri (ADEM) kursiyerleri tarafından üretilen ürünlerin sergilendiği el emeği sergisinin açılışını yaptı.

Kadınların el emeği göz nuruyla bin bir emekle ürettiği eserler İpekyolu Belediyesi Kent Parkında açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kurdele kesiminin ardından Vali Ozan Balcı ve beraberindekiler stantları gezerek, kadınlar tarafından üretilen el emeği ürünleri inceledi. ADEM’leri çok önemsediğini belirten Vali Ozan Balcı, Van’da bulunan ADEM sayısını daha yukarıya çıkaracaklarını söyleyerek, sergide çok güzel eserlerin ortaya çıkarıldığını ifade etti. Van’da geçen yıla kadar 30 ADEM’in olduğunu belirten Vali Ozan Balcı, “Bu yıl içinde 70 ADEM’i hizmete açtık. Bunların 40 tanesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yapılırken, 30 ADEM ise büyükşehir belediyemiz tarafından yapıldı. Şu anda kentimizde 100 ADEM faaliyet veriyor. Bu anlamda Türkiye’de birinci sıradayız. Kadınlarımızın başarılı olup hayallerini gerçekleştirmeleri için devletimizin bütün gücünü ADEM’lerde kullandık. Çünkü kadının gücü Van’ın gücü, Türkiye’nin gücü. Kadınların aklını, zekasını, neler yapacağını biliyoruz. Kadınlar güçlü olursa çocuklar güçlü olur, toplum huzurlu olur. Kadınlarımızın işlerini kolaylaştıracak yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. İhtiyaç halinde yeni ADEM’ler açacağız” dedi.

Vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gören serginin 22 Temmuz tarihine kadar ziyarete açık olacağı belirtildi.

Yapılan açılışa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum müdürleri, ADEM yetkilileri, daire başkanları ile kursiyerler katıldı.