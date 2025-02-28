Bursa Valisi Erol Ayyıldız, ramazanda engelli ve kadın çalışanlara kolaylık sağlanmasını istedi

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, ramazan ayında engelli ve kadın personellere hizmeti aksatmayacak şekilde mesai çıkış saatlerinde kolaylık sağlanmasını istedi.

Valilik’ten Erol Ayyıldız imzalı olarak 17 ilçe kaymakamlığına, kamu kurum ve kuruluşları ile içişleri birimlerine gönderilen yazıda, "1-29 Mart’ta idrak edeceğimiz ramazan ayında kurumunuzda görevli bulunan engelli ve kadın personele hizmeti aksatmayacak şekilde mesai çıkış saatlerinde kolaylık sağlanması hususunda, gereğini rica ederim." ifadesi kullanıldı.

Vali Erol Ayyıldız bugün de Osmangazi İlçesi Güneştepe Mahallesi’nde hayırsever Ahmet Güngör tarafından yaptırılan Yunuseli Hacı Mehmet Ganime Güngör Camisi’nin açılışına Bursa milletvekilleri, Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve protokol mensuplarıyla birlikte katıldı.