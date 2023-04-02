Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, belediye çalışanlarıyla iftar sofrasında bir araya geldi.

Haliliye Belediyesi çalışanları, iftar sofrasında bir araya geldi. Başkan Mehmet Canpolat’ın yanı sıra, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve eşi Zeynep Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Kaymakamı Serap Özmen Çetin, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mustafa Bağmancı ve meclis üyelerinin de katıldığı iftar programı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İftarın yapılmasının ardından konuşan Başkan Mehmet Canpolat, deprem ve sel süresince sahadan bir an olsun ayrılmadan çalışan tüm çalışanlara teşekkür etti.

Canpolat, “Gerek depremde, gerekse sel baskınında gerçekten Canıgönülden bütün gücünüzle sahada oldunuz. 7 gün 24 saat gece gündüz personellerimizle, meclis üyelerimizle vatandaşlarımızın yanında olduk. Tüm birimlerimizle gerçekten canla başla mücadele verdik. Biz hamdolsun üçüncü günün sonunda köpüklü yıkama, altıncı günün sonunda da boya işlemlerine başladık. Haliliye ilçemizde 12 mahallemiz selden etkilendi. Hamdolsun devletimiz, valiliğimiz, bakanlarımız buradaydı onların da desteğiyle Haliliye Belediyesi olarak mahallelerimizi üçüncü günün sonunda hep birlikte ayağa kaldırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu gururu sadece şahsım olarak değil, sizler adına tüm personellerimizle yaşıyoruz. Ben buradan sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Salih Ayhan ise, “Sizin buradaki birlikteliğinizin bir aile içi hukukunuzun güçlü olması, ekip ruhu içerisinde hareket etmeniz sahada görünüyor ve hem depremde hem selde ben de buna şahidim. 11 il deprem yaşadı fiziki anlamda az hasar görsek de, psikolojik olarak çok yorulduk. Binlerce insana çadır kurmak, iaşe sağlamak, her türlü ihtiyaçlarını karşılamak işte siz emekçilerin sayesindedir. Şanlıurfa çok başarılı bir süreç yönetti. Şanlıurfa’nın geçmişinde de geniş kitlesel bir olay yoktu. Depremde hakikaten çok güzel bir çalışma örneği gösterdiniz. Bir ve beraber büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri, kaymakamlıklarımız, diğer kurumlarımız ve yerel yönetimlerimiz başarılı bir süreç yönetti. Depremden daha çok sel yordu ve bu seli 10 gün içerisinde hayatı normalleştirmek çok büyük bir kahramanlık ve başarı hikayesidir. Bu başarının arkasında bu ekip ruhu var, bu aidiyet ruhu var” diye konuştu.