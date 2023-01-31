Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Türkiye 3’üncüsü olan Viranşehir Belediyespor Kick Boks sporcusu ve antrenörünü kabul etti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Türkiye 3’üncüsü olan Viranşehir Belediyespor Kick Boks sporcusu ve antrenörünü kabul etti.

Vali Ayhan, 22-29 Ocak 2023 tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 70 kilo üstü genç bayan full contact branşında Türkiye 3’üncüsü olan Evindar Daban ve Antrenörü Mazlum Oktay’ı makamında kabul etti.

Şampiyonada elde ettikleri başarıdan dolayı Evindar Daban ve Antrenörü Mazlum Oktay’ı tebrik eden Vali Ayhan, genç sporcuya ve antrenörüne başarılarının devamını diledi. Vali Salih Ayhan, Şanlıurfa’da düzenlenen Türkiye Kick Boks şampiyonasında genç sporcuların yeteneklerini ortaya çıkarması adına önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Ülkemizde ve İlimizde şüphesiz çok sayıda yetenekli gençlerimiz var diyen Ayhan, “Bu yetenekleri ortaya çıkarıp, iyi yetiştirip başta ulusal, daha sonra uluslararası müsabakalara hazırlamamız gerekiyor. Gençlik ve Spor teşkilatlarına, antrenörlerimize ve ailelerimize büyük görevler düşüyor. Sporculuk disiplin istiyor. Ayrıca spor, başta sağlık olmak üzere iyi çalışma alışkanlığı da kazandırır. Sadece bir başarıyla yetinmemeliyiz. Bir sporu, düzenli olarak yapmak bir başarıdır. Müsabakalara katılmak da ayrı bir başarıdır. Hedefimizi yukarıda tutacağız. Başarılı olup, inşallah bayrağımızı yurt dışında da temsil edecek noktaya gelirsiniz. Sporcularımızın, yüksek başarılar elde edebilmeleri konusunda her türlü desteği vereceğiz” diye konuştu.

Evindar Daban ve Antrenörü Mazlum Oktay ise, kabullerinden dolayı Vali Salih Ayhan’a teşekkür etti.