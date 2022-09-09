Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa sebze ve meyve Halinde faaliyet gösteren hal esnafları ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa sebze ve meyve Halinde faaliyet gösteren hal esnafları ziyaret etti.

Sabahın erken saatlerinde ilk olarak Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ŞASEMKOM) başkanı Kemal Sezer ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Vali Salih Ayhan, ŞASEMKOM Başkanı Kemal Sezer ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen sebze ve meyve halinde faaliyet gösteren pazar esnafını tek tek ziyaret edip, komisyoncu esnafının hal hatırını sordu, işleri hakkında bilgi aldı. Her daim esnafın yanında olduğunu ifade eden ve ziyarete ilişkin bir değerlendirmede bulunan Vali Ayhan, “Güzel Şanlıurfa’mız da iş, aş üreten, istihdam sağlayan, ülkemize katma değer oluşturan iş dünyamızın değerli insanlarını fırsat buldukça ziyaret ederek, onları daha yakından tanımaya ve ticari faaliyetleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyoruz. İş dünyamızda, esnaflarımız önemli bir yere sahiptir. Onların dertlerini, sıkıntılarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini yerinde görmek, çözüm üretmek bizim görevimiz. Ayrıca, esnaflarımızla yapmış olduğumuz güzel muhabbetler bize de keyif veriyor. Onlar iyi olursa, biz de iyi oluruz” diye konuştu.