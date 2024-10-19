Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Küçükelmalı köyünde yaşayan 84 yaşındaki Zeynep nineyi evinde ziyaret ederken, duygu dolu anlar yaşandı.

Göreve geldiği ilk günden beri şehit aileleri, gazileri ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret eden Vali Aygöl Küçükelmalı köyünde eşi Mustafa Acar ile birlikte yaşayan 84 yaşındaki Zeynep teyzeyi ziyaret etti. Vali Aygöl’ü karşısında gören Zeynep Teyzenin mutluluğu gözlerinden okunurken, Vali Aygöl’ün ziyareti Zeynep teyzeyi mutlu etti. Bir süre Mustafa amca ve Zeynep teyzeyle sohbet eden Vali Aygöl’e ziyaretinde Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş eşlik etti.