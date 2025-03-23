Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 1 evin kullanılamaz hale geldiği yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde bir evde başlayan ve ardından iki eve sıçrayan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Olay yerine giden Bilecik Valisi Şefik Aygöl ekiplerden bilgi alarak, "112 Acil Çağrı Merkezimize yangın ihbarı alınmıştır. İhbarın ardından ekiplerimiz kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına 14 dakika içinde müdahale etmiştir. Yangın, vatandaşlarımızın eşyalarını koydukları ancak yaşam alanı olarak kullanmadıkları bir binada başlamış olup çevredeki iki eve sıçramıştır. Ekiplerimizin hızlı ve koordineli çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınmış ve söndürme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup soğutma çalışmaları tamamlanmıştır" dedi.

Yangına Bilecik, Pazaryeri ve Bozüyük’ten gelen itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri müdahalede bulundu.