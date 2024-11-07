Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli İlkokulu’nda öğrenciler ile bir araya gelerek birlikte kütüphanede kitap okudu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli ziyaretleri kapsamında Osmaneli Okulunda incelemelerde bulunularak Okul Müdürü Şenol Altıntaş bilgiler alan, ardında bir iş insanı tarafından okula yapılan kütüphaneyi ziyaret eden Vali Aygöl, öğrencilerle birlikte kitap okudu. Robotik kodlama sınıfında incelemelerde bulunan Vali Aygöl, öğrencilerin bilgisayarlarda yaptıkları robotik kotlama çalışmalarını yakından takip etti. Son olarak zeka oyunlar sınıfını inceleyen Aygöl öğrenciler ile birlikte zeka oyunları oynadı. Son olarak öğretmenler odasına giden Aygöl Öğretmenler ile bir araya gelerek öğretmenlerin sorun ve isteklerini dinledi.

"Çocuklarımıza başarılar diliyorum, yakında önümüzdeki hafta öğrencilerimizin dinlenmesi için bir ara vereceğiz"

Burada bir açıklama yapan Vali Aygöl “Bugün burada öğrencilerimiz ile birlikte olduk. Velilerimizle görüştük. Öğretmenlerimiz ile sohbet ettik sorun ve isteklerini dinledik. Öğrencilerimizin seçmeli ders olarak seçtiği robotik sınıfımızda incelemelerde bulunduk. Öğrencilerimiz ile birlikte robotik kodlama yaptık, kütüphanede öğrencilerimiz ile birlikte kitaplar okuduk. Osmaneli İlkokulumuz bu sene yapımı tamamlanarak eğim ve öğretime açıldı. Buradaki çocukların okul aşkını eğitim aşkını ve öğretmelerimizin özellikle öğrencilerimizi sahiplenişinden çok memnun olduk. Geldiğimiz günden bugüne okul ziyaretlerimizin bir sebebi var. Çevremizde, ilimizde hem de ilçemizde vatandaşlarımızın okullara, eğitime dikkat çekme amacı ile bu ziyaretlerimizi yapıyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerimle eğitim ve öğretime katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza başarılar diliyorum, yakında önümüzdeki hafta öğrencilerimizin dinlenmesi için bir ara vereceğiz. Şimdiden öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.