Merkeze bağlı 5 köyü ziyaret eden Bilecik Valisi Şefik Aygöl, köy halkıyla sohbet etti.

Ziyaretlerine İlyasbey köyü ile başlayan Vali Şefik Aygöl’e burada İl Genel Meclisi Başkanı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ile İl Özel idaresine bağlı kurum amirleri eşlik etti. Köy kahvesinde halkla bir araya gelen Vali Aygöl, vatandaşlarla sohbet etti. İlyasbey köyünün ardından Çavuş köye geçen Vali Şefik Aygöl, köy muhtarından köy hakkında çeşitli bilgiler aldı. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Aygöl, şunları dile getirdi:

“Köylerimizi yaşatmak, onları hayatta tutmak devlet olarak en önemli vazifelerimizden biridir. Nerede atan bir kalp, nefes alan bir can varsa oraya hizmet götürmek bizim görevimizdir.”

Vali Şefik Aygöl, ziyaretlerine Kınık köyü ile devam etti. Burada vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Aygöl, ardından Erkoca köyüne geçti. Erkoca köyünde de halk buluşması gerçekleştiren Aygöl, İl Özel İdaresinin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Programına son olarak Alpagut köyü ile devam eden Vali Şefik Aygöl, burada İl Özel İdaresi ekiplerince gerçekleştirilen yol çalışmalarında incelemelerde bulundu. Sıcak asfalt dökme çalışmasına bir süre eşlik eden Vali Aygöl, ardından köy halkıyla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Aygöl hatıra fotoğrafı çektirerek programını tamamladı.