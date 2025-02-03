Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yapımı tamamlanarak eğitime kazandırılan Bahçelievler Anaokulu’nda ikinci yarıyılın ilk ders zilinde öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Şefik Aygöl, Bil-En Programı kapsamında Bahçelievler Anaokulu’nu ziyaret etti. Okuldaki öğrenciler, öğretmenler, okul aile birliği temsilcisi ve mahalle muhtarı ile bir araya gelen Vali Aygöl, yeni açılan okulun hayırlı olmasını diledi. Minik öğrencilerle keyifli vakit geçiren Aygöl, daha sonra öğretmenler odasında toplantı yaptı. Vali Aygöl, "Hiç durmadan çalışmaya Bilecik eğitimini her geçen gün bir kademe daha yükselterek devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.