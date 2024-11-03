Bilecik Valisi Şefik Aygöl, merkeze bağlı Ayvacık köyünü ziyaret etti. Vali Aygöl, köyde devam eden sıcak asfalt serimi çalışmalarını yakından takip ederken Gülsüm Teyze ile birlikte asfalt makinesini kullandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, merkeze bağlı Ayvacık Köyü’nde devam eden sıcak asfalt serimi çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Aygöl, köy sakinleriyle buluşarak onların taleplerini ve düşüncelerini dinledi. Bunun yanı sıra Vali Aygöl, Gülsüm Teyze ile birlikte asfalt makinesini kullanarak çalışmalara katıldı. Vali Aygöl ile Gülsüm Teyze’nin asfalt makinesi kullandığı esnada ortaya sıcak görüntüler yansıdı. Ayvacık köy halkı, yol çalışmalarının kaliteli ve hızlı bir şekilde ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını belirterek modernleştirilen yolların günlük yaşamlarına büyük katkı sağladığını dile getirdi. Vali Aygöl, de köy yollarının yenilenmesiyle bölge halkının ulaşımının kolaylaşacağını vurguladı.

Vali Aygöl, köyde yapılan sıcak asfalt serimi çalışmaları sonrasında yaptığı açıklamada, “Ayvacık köyünde sürdürülen yol yapım çalışmalarının titizlikle devam etmekteyiz, bu projeye emek veren Bilecik İl Özel İdaresi ekibine teşekkür ederim” dedi.