Bilecik Valisi Şefik Aygöl Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi’ni ziyaret ederek sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün müze ziyaretine Kaymakam Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Engin Kardeş ve Murat Arık, TSO Başkanı Veli Çelik ile İl Genel Meclis Üyesi Kamil Poyraz eşlik etti. Müzeyi gezen ve sergilenen eserleri inceleyen Vali Aygöl, Başkan Bakkalcıoğlu ve uzman rehberlerden müzede bulunan eserler ile Bozüyük tarihi hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu “Sayın Valimiz Şefik Aygöl’ün Şehir Müzemize gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Kaymakamımız Adem Öztürk ile birlikte kendilerine eşlik ederek, müze ve ilçemiz tarihi hakkında bilgiler verdik. Sayın Valimize ilçemiz tarihine göstermiş olduğu ilgi için teşekkür ediyorum” dedi.