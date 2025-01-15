Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik İl Halk Kütüphanesinde faaliyete giren ve içerisinde; Ahşap Maker, VR Simülasyon, CNC Tezgahları, Akıl Oyunları, 3d Ahşap Yakma, 3D Kalem, Robotik Kodlama Atölyeleri yer alan Deneyap Atölyesini ziyaret ederek küçük öğrencilerle bir araya geldi.BİLECİK (İGFA) - Çocuklarla keyifli vakit geçiren Aygöl, onların bilim ve teknolojiye olan ilgisini görmekten büyük mutluluk duydu. Öğrenciler, atölyede çeşitli etkinliklere katılarak eğlenceli ve öğretici deneyimler yaşadılar. Vali Aygöl de bu süreçte minik öğrencilere eşlik etti, onlarla birlikte oyunlar oynadı.

Ziyaretin sonunda Vali Aygöl, çocukların bilimsel ve yaratıcı düşünme becerilerinin erken yaşlardan itibaren desteklenmesinin önemine dikkat çekti. "Bu tür projeler, gençlerimizin yenilikçi düşünme yeteneklerini güçlendiriyor. Bilim ve teknolojiye olan bu ilgi, ülkemizin geleceği için büyük bir potansiyel taşıyor”dedi.