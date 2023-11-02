Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrenci kulüplerinin yöneticileri ile söyleşi etkinliğinde bir araya geldi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik İnovasyon Merkezi’nde gerçekleşen söyleşi etkinliğinde Vali Hamza Aydoğdu öğrencilerin ihtiyaç ve sorunlarını dinleyerek, istişarelerde bulundu. Vali Aydoğdu, “Bugün Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin genç fikir sahipleriyle, kulüp başkanlarıyla rektörümüz, birim amirlerimizle Gençlik İnovasyon Merkezinde bir araya geldik. Onların enerjisiyle dolduk, sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinledik. Gençlerimiz, bu toplumun ışığıdır ve onlarla yarınlara yürümekten gurur duyuyoruz. İnovasyonun kalbinde, geleceğin mimarlarıyla birlikteyiz” dedi.

Gerçekleştirilen etkinlikte Vali Aydoğdu’ya Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal eşlik etti.