Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, cumartesi günü Sakaltutan mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında yaralanan ve hastanede tedavileri süren yaralılara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Aydoğdu, Erzincan- Sivas Karayolu Sakaltutan Geçidi’nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek yaralı vatandaşların sağlık durumları ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kurukluyıldız ve doktorlardan bilgi aldı.

Yaralı vatandaşlara ve yakınlarıyla bir süre görüşen, kendilerine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar dileyen Vali Aydoğdu, meydana gelen kazada ağır yaralanan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden araç şoförü Ali Gülmüş’e de Allah’tan rahmet diledi.