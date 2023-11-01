Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kurum amirleri ve öğrencilerle birlikte; beyaz perdede gösterime giren ’Öğretmen’ isimli filmi izledi.

Film öncesi öğrencilerle bir süre hasbihalde bulunan Vali Aydoğdu, üniversite, lise ve ilköğretim öğrencileri olmak üzere toplam bin öğrenciye filmin ücretsiz olarak izlettirileceğini belirtti.

Yönetmenliğini Bilal Kalyoncu’nun yaptığı ‘Öğretmen’ adlı filmin özetle;

Öğretmen, koyu Fenerbahçeli bir öğretmenin gözünden Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin rekabeti gözler önüne seriliyor. İstanbul’da yaşayan başarılı bir ilkokul öğretmeni olan Sinan’ın tayini, Trabzon’un Çaykara ilçesine çıkar. Fanatik bir Fenerbahçeli olan Sinan, Trabzon’a gideceğini öğrenince kendisini cepheye giden bir asker gibi hisseder. Trabzon’a gittiğinde gördüklerinden sonra Fenerbahçeli olduğunu söylemekten korkan Sinan, bu süreçte kendisini türlü olayların içerisinde bulur.