Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vali yardımcıları ve birim amirleriyle birlikte, merkeze bağlı mahalle muhtarları ile ildeki esnaf ve temsilcileriyle bir araya gelerek, istişarelerde bulundu.

Müftülük Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda, Vali Hamza Aydoğdu ve ilgili birim amirleri tarafından ilde yapılan, devam eden ve planlanan önemli yatırım, proje ve çalışmalar hakkında bilgiler verdikten sonra muhtarlar ve esnaflar tarafından belirtilen sorun ve talepler hakkında ilgili birim amirlerine talimatlar verdi.

Vali Aydoğdu, "Bizler hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmeden, devletimizin kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak hemşehrimize hizmet ediyoruz. Erzincan birliğin ve beraberliğin şehri, kardeşliğin şehri. Bizler bu birlik ve beraberliğimizi sürdürerek, el birliği yaparak var olan sorunları çözmek ve şehrimizi her alanda daha iyi noktalara taşımak için çaba göstermeliyiz." dedi.