Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç’te geçtiğimiz yıl meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin aileleriyle bir araya geldi.

Vali Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İliç Kaymakamı Meriç Dinçer ve İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi ile birlikte, 13 Şubat 2024 tarihinde İliç’te meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin aileleriyle bir araya geldiler.

Hayatını kaybeden işçiler için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edilmesinin ardından Vali Aydoğdu, vefat edenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diledi. Elim kazanın ardından devletin tüm birimlerinin yaraları sarmak için seferber olduğunu ifade eden Vali Hamza Aydoğdu, ailelere her zaman destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Vali Aydoğdu, "Her zaman sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Acılarınızı paylaşmak, sizlerin yanında olmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Devlet olarak yalnızca bugün değil, her zaman yanınızdayız. Elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Ailelerle tek tek görüşen istek ve taleplerini dinleyen Vali Aydoğdu, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni etti.