Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu lise öğrenimi gören öğrencilerle bir araya geldi.

"Mentörüm Yanımda" projesi kapsamında lise öğrencileri ile bir araya gelen Vali Hamza Aydoğdu, öğrencilerle hasbihalde bulunarak, tecrübelerini anlatıp, hayat deneyimlerini paylaştı.

Bazı kurum amirlerinin de katıldığı programda, öğrencilerin çaldıkları enstrümanlar eşliğinde seslendirdikleri türküleri büyük bir beğeniyle dinleyen Vali Aydoğdu, öğrenciler tarafından sorulan soruları da yanıtladı.

Vali Aydoğdu öğrencilere, "Devletimiz sizlerin en iyi şartlarda eğitim görmesi için tüm imkanları seferber ediyor. Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Ülkemizi bulunduğu noktalardan daha da ileriye taşımak için kendinizi her bakımdan en iyi şekilde yetiştirmelisiniz" ifadelerini kullandı.