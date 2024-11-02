Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcıları Mehmet Emre Canpolat ve Rumeysa Sena Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ve Kızılay Erzincan Şube Başkanı Bülent Yavuzer ile birlikte, Kızılay Haftası münasebetiyle öğrencilerle bir araya geldi.

Katılımlarından dolayı tüm öğrencilere teşekkür eden Vali Aydoğdu, "Sizler ülkemizin geleceği, aydınlık yarınlarısınız. Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız. Devletimizin tüm imkânları sizin umutlarınıza, geleceğinize destek için seferber. Sizler el ele verdikçe güçlenecek, yardımlaştıkça ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum." dedi.

Programın hazırlanmasında Kızılay Erzincan Şube Başkanı Bülent Yavuzer ve emeği geçen tüm Kızılay çalışanları ile gönüllülerine teşekkür eden Vali Aydoğdu, sadece ülkemizde değil, dünyada da dayanışma ve yardımlaşma kültürünü yaşatan Türk Kızılay’ı çalışanları ve gönüllülerinin Kızılay Haftası’nı kutlayarak, başarılar diledi.

Programın son bölümünde, öğrencilere hitaben yazdığı mektubu ve çeşitli hediyeleri öğrencilere takdim eden Vali Aydoğdu daha sonra Ardıçlı Gölü kenarında öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.