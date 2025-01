Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu yarıyıl tatili dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, “Sevgili öğrenciler, tatil sadece oyun oynamak ya da ekran başında vakit geçirmek değil; aynı zamanda iç dünyanıza yeni dünyalar katma imkânıdır. Kitaplar, size yoldaş olmaya hazır. Onların satırlarında hayallerinizi genişletin.” dedi.

Vali Aydoğdu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Öğrenme sürecinin bir durağı olan ara tatilimize geldik. Şimdi hem emeğinizin meyvesini toplama vakti hem de ruhunuzu dinlendirme zamanı. Bu tatil, kâh kitapların derinliklerinde kaybolmak, kâh tabiatın güzelliklerinin tadını çıkarmak için bir fırsat. Ama unutmayalım ki dinlenmek, yalnızca durmak değil yenilenmek, güç toplamak ve geleceğe hazırlanmak demektir.

Sevgili öğrenciler, tatil sadece oyun oynamak ya da ekran başında vakit geçirmek değil; aynı zamanda iç dünyanıza yeni dünyalar katma imkânıdır. Kitaplar, size yoldaş olmaya hazır. Onların satırlarında hayallerinizi genişletin. Her okuduğunuz sayfa, sizin yeni bir yanınızı keşfetmenizi sağlayacak. Ve unutmayın ki öğrenmenin sınırı yoktur. Çıkın, gezin, doğayı izleyin, insanları gözlemleyin. Hayatın her anı bir ders, her köşe başı bir hikâye barındırır.

Kıymetli veliler, karneler evinize gelirken bilin ki o notlar, çocuklarınızın yalnızca akademik bir özetidir. Ancak insan ruhu, tek bir sınavla ölçülemeyecek kadar derindir. Notlar, çocuğunuzun kişiliğinin aynası değil, yalnızca bir anlık fotoğrafıdır. Asıl odaklanmamız gereken, çocuklarımızın karakterleri, merhametleri, hayalleri ve çabalarıdır. Karneler, övünmek veya üzülmek için değil birlikte gelişim yolları aramak için bir vesiledir. İkinci dönem, daha güçlü başlangıçlar yapmak için bir fırsattır.

Değerli öğretmenlerim, her karnede sizlerin özverisi, sabrı ve sevgisi saklıdır. Çocuklarımızın dünyasına kattığınız her bilgi, her değer bir tohum gibi büyüyüp onların hayatına anlam katıyor. Ara tatil, sizin de emeğinizin karşılığını görüp bir soluk aldığınız, yeni döneme hazırlanırken güç topladığınız bir süreç olsun.

Bu tatilde çocuklarımızı sanatla, sporla, kitaplarla ve birbirimizle bağ kurmaya teşvik edelim. Onlara hayatın yalnızca başarı ve başarısızlıklarla sınırlı olmadığını, keşiflerin, anlam arayışının ve iyiliğin de birer yol olduğunu gösterelim. Çocuklarımızın hayallerini yüreklendirmek, onlara dünyanın kapılarını açmakla eş değerdir.

Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler ve değerli öğretmenler, hayat bir serüven, ara tatil ise bu serüvenin kıymetli bir molasıdır. O hâlde bu molayı dolu dolu değerlendirin.

Sevgiyle kalın, daima öğrenin, daima büyüyün!”