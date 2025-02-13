Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ile birlikte İliç Kaymakamlığı tarafından yaptırılan Kültür Merkezi ve Düğün Salonu ile İliç Belediyesi tarafından yaptırılan bungalov evlerde incelemelerde bulundular.

İliç Millet Bahçesi alanında yapımı devam eden ve 1.216 m2 kapalı alana sahip olacak Kültür Merkezi ve Düğün Salonu ile ilçe girişinde, baraj gölü kenarında 19 adet yapılması planlanan bungalov evlerde incelemelerde bulunan Vali Aydoğdu; İliç Kaymakamı Meriç Dinçer, İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi ve teknik personellerden bilgi alarak her iki projenin de ilçeye hayırlı olmasını diledi.