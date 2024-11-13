Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Refahiye ve İliç ilçeleri ile köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Veysel Yanık, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ve Refahiye Belediye Başkanı Fatih Kök ile birlikte Refahiye ilçesine bağlı Topağaç köyünü ziyaret ettiler.

Köy Muhtarı Orhan Kurt ve köy sakinlerinin talep, öneri ve sorunlarını dinleyen Vali Aydoğdu, taleplerin yerine getirilmesi ve sorunların çözümü hakkında ilgili birim amirlerine gerekli talimatları verdi.

Vali Hamza Aydoğdu, daha sonra Erzincanlı Akademisyen, Edebiyat Araştırmacısı merhum Prof. Dr. Şerif Aktaş’ın Refahiye ilçesi Pınaryolu köyündeki mezarını ziyaret ederek dualar etti.

İliç ilçesinde de Güngören köyü ve Balkaya köyünü ziyaret eden Vali Aydoğdu vatandaşlarla bir araya geldi. Köyde bulunan Seyyid Şeyh Hasan Baba türbesini ziyaret ederek türbe ve çevresinin eksikleriyle ilgili gerekenin yapılması için birim amirlerine gerekli talimatı verdi.