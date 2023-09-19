Erzincan’da uzun bir zaman sonra yeni Vali Hamza Aydoğdu’nun göreve başlamasıyla beraber “Halk Günü” toplantısı düzenlenmeye başlandı.

Vali Aydoğdu, “Halk Günü” toplantısında vatandaşları dinledi. Vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini kaydettikleri devlet ile vatandaşın buluşma noktası olan “Halk Günü” toplantısı Vali Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi.

Görüşmelere katılan vatandaşları tek tek dinleyen, kendisine iletilen sorun, şikâyet ve taleplerin çözümü için kurum ve kuruluş müdürlerine talimatlar veren Vali Hamza Aydoğdu, “Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Her türlü sorunlarınızda kapımız sizlere her zaman açık.” diye konuştu.