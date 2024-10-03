Erzincan’da çekimlerine başlanan ‘Cinlerin Düğünü’ isimli filmde çalışmalar son sürat devam ederken, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, filmin ekibine ziyarette bulunarak, çalışmaları takip etti.

Filmin yönetmeni Ferit Karahan’a, oyuncular Demet Özdemir’e ve Sarp Bozkurt’a kolaylıklar dileyen Vali Aydoğdu, oyuncularla bir süre sohbet ettikten sonra, çekimler hakkında yönetmen Karahan’dan ve ekibinden bilgi aldı.

Erzincan’ın her bir köşesinin adeta birer doğal stüdyoya benzediğini ve film çekimlerinin Erzincan’ın tanıtımı açısından çok önemli olduğunu belirten Vali Aydoğdu, filmin Erzincan’da çekilmesinden ve film ekibini Erzincan’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tüm ekibe kolaylıklar diledi.

Yönetmen Karahan ise Vali Aydoğdu’ya nazik ziyaretinden, ilgi ve alakasından ötürü teşekkür etti.