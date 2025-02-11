Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte yürütülen asayiş olaylarıyla ilgili bilgi verdi. Uyuşturucu, terör, trafik ve göçle mücadele konularında yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren Vali Aydoğdu, "Erzincan’ın huzurun ve güvenliğin sağlanması için var gücümüzle, kolluk kuvvetlerimizle rehavete kapılmadan, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Terör, asayiş, uyuşturucu ve trafik denetimlerine dair çarpıcı rakamların açıklandığı toplantıda, Vali Hamza Aydoğdu, suç oranlarında önemli bir düşüş sağlandığını vurguladı.

Valilik binasında düzenlenen basın toplantısına, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık katıldı.

Son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadelemiz devam edecek

Erzincan’da terörle mücadele kapsamında yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Vali Aydoğdu, Ocak ayında gerçekleştirilen 70 operasyon sonucunda 3 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan birinin tutuklandığını açıkladı. Terör örgütleri KCK, DEAŞ, PKK, DHKP-C, FETÖ ve diğer yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Aydoğdu, "Son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Hapis cezası ile aranan 81 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi

Asayiş olaylarıyla ilgili verileri paylaşan Aydoğdu, 2024 yılı Ocak ayında 189 olan olay sayısının, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 17 oranında azalarak 155’e düştüğünü belirtti. Aydoğdu, kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüzde 100 seviyesinde devam ettiğini dile getirdi. Mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili olarak ise 2024 yılı Ocak ayında yüzde 95 olan aydınlatma oranının 2025 yılında da aynı seviyede korunduğunu ifade etti. Erzincan’da son bir yıl içinde kasten adam öldürme ve evden hırsızlık olaylarının yaşanmadığını söyleyen Vali Aydoğdu, hapis cezası ile aranan 81 kişinin yakalanarak cezaevine teslim edildiğini, ifade için aranan 189 kişinin de yakalanarak gerekli işlemlerin yapıldığını belirtti. Ayrıca, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 23 silahın ele geçirildiğini ve 24 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Uyuşturucuyla mücadele

Uyuşturucuyla mücadelede Erzincan hakkında bazı olumsuz algılar oluşturulmaya çalışıldığını belirten Aydoğdu, şehrin bu tür iddialardan uzak olduğunu vurguladı. 2025 yılı Ocak ayında düzenlenen 8 operasyonda 9 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 4’ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 91 gram esrar, 8 kilo 320 gram metamfetamin, 572 adet sentetik ecza, 3 adet ecstasy, 7 gram bonzai olmak üzere toplam 8 kilo 418 gram uyuşturucu madde ve 575 adet sentetik hap ele geçirildiğini ifade etti.

55 kişi hakkında işlem yapıldı

Siber suçlarla mücadele konusunda yürütülen operasyonlarda suç unsuru tespit edilen 55 kişi hakkında işlem yapıldığını belirten Vali Aydoğdu, bu kişilerden 19’unun asayiş, 23’ünün terör, 7’sinin güvenlik ve 2’sinin siber suçlarla ilgili olduğunu söyledi. Bu kişilerin adli makamlara sevk edildiğini belirtti.

Ocak 2025’te can kaybı yaşanmadı

Trafik güvenliği konusunda Ocak 2024’te meydana gelen kazalarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, ancak Ocak 2025’te can kaybının yaşanmadığını belirten Aydoğdu, denetlenen araç sayısının bir önceki yıla göre yüzde 32 artarak 55 bin 354’e yükseldiğini ifade etti. İşlem yapılan araç sayısının 4 bin 951’den 5 bin 800’e yükseldiğini açıklayan Vali, çakar denetimlerinde incelenen araç sayısının 7’den 18’e çıktığını belirtti. Ticari taksi denetimlerinde de artış yaşandığını vurgulayarak, 2024’te 117 ticari taksinin denetlendiğini, 2025’te ise bu sayının 297’ye çıktığını söyledi. İşlem yapılan ticari taksi sayısının 16’dan 21’e, okul servisi denetimlerinde incelenen araç sayısının ise 132’den 182’ye yükseldiğini aktardı.

Geçici koruma altında 115 Suriyeli bulunuyor

Göç politikaları hakkında da açıklamalarda bulunan Vali Aydoğdu, Erzincan’da geçici koruma altında bulunan 115 Suriyeli olduğunu söyledi. Göç İdaresi Müdürlüğü’nün bu kişilerle ilgili düzenli olarak toplantılar gerçekleştirdiğini ve şehirdeki uyum süreçlerinin takip edildiğini belirtti. Düzensiz göçle mücadele kapsamında Ocak ayında 9 operasyon yapıldığını, bu operasyonlar sonucunda 10 kişinin tutuklandığını, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve 8 araca el konulduğunu açıkladı. Ayrıca, 172 kişinin kimlik denetiminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Güvenli şehir Erzincan

Aydoğdu, kentte güvenlik ve huzurun en önemli önceliklerinden biri olduğunu vurguladı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin 7 gün 24 saat özverili bir şekilde çalıştığını belirten Vali Aydoğdu, Erzincan halkının desteğiyle kentin güvenli bir şehir olmaya devam edeceğini ifade etti.