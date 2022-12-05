Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu’nda birinci olan öğrencilere kitap hediye etti.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu’nda birinci olan öğrencilere kitap hediye etti.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliğinde, 10 ilin İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde düzenlenen "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu"nda, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bartın, Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerinden 132 öğrenci ve öğretmenin yer aldığı 22 takım, projeleriyle yarıştı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yarışmaya Çankırı’dan katılarak birinci olan Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Okul idaresi ve öğretmenlerin de hazır bulunduğu ziyarette Vali Ayaz, öğrencileri tebrik etti. Okuldaki çalışmalar hakkında bilgi Ayaz, maratonda birinci olan öğrencilere kitap hediye etti.