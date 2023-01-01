Kastamonu Valisi Avni Çakır, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde görev başında olan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde görev başında olan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yılbaşı gecesi tedbirleri çerçevesinde Ankara karayolu polis kontrol noktası ve jandarma kontrol noktasında görevlendirilen ekipleri ziyaret etti. Polis ve jandarma ekipleri ile sohbet eden Vali Ayaz, görevli personellerin yeni yılını kutladı.