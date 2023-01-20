Denizli Valisi Ali Fuat Atik, öğrencilere ara tatilinde kişisel ve sosyal gelişimi destekleyici etkinlikler yapmalarını önererek, “Öğrencilerimize doya doya eğlenecekleri, bolca kitap okuyacakları keyifli bir tatil diliyorum” dedi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, öğrencilere ara tatilinde kişisel ve sosyal gelişimi destekleyici etkinlikler yapmalarını önererek, “Öğrencilerimize doya doya eğlenecekleri, bolca kitap okuyacakları keyifli bir tatil diliyorum” dedi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesiyle sosyal medyada paylaşım yaptı. Paylaşımında öğrencilere mesaj veren Vali Atik, tatil boyunca kitap okumalarını şu sözlerle tavsiye etti:

“Çok çalışıp çabaladınız, bir dönemi daha bitirdiniz. Şimdi, emeklerinizin karşılığını alma zamanı. Öğrencilerimize doya doya eğlenecekleri, bolca kitap okuyacakları keyifli bir tatil diliyor; geleceğimizi şekillendirme yolunda emek veren herkese teşekkür ediyorum”