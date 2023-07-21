Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda, basın kuruluşlarının meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, objektif bir yayıncılık anlayışı ile toplumda basına güvenin artmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçtiğini belirtti. Vali Atik, yayımladığı mesajda; “Mesai kavramı olmadan gece-gündüz demeden karşılaştıkları her türlü zorluğa rağmen canla başla toplumun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi için mücadele eden basın çalışanlarımız, demokrasimizin mihenk taşı görevindedir. Farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde basınımızın önemli görevler üstlendiği bir gerçektir. İlimizde görev yapan yazılı-görsel basın yayın kuruluşu ve ulusal haber ajansı çalışanlarının da Basın Ahlak Esasları içinde şehrimizin tanıtımı, hemşehrilerimizin bilgilendirilip bilinçlendirilmesi ve Denizli’mizi daha güzele ve ileriye taşıma noktasındaki önemli katkıları göz ardı edilemez. Bu duygu ve düşüncelerle, gece-gündüz demeden fedakârlık ve özveri içinde görevlerini yerine getirmeye çalışan başta ilimizde faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşlarının temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutlar, kendilerine sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim” ifadelerine yer verdi.