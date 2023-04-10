DÜZCE (İHA) – 10 Nisan Polis gününde Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vali Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti. Vali Atay minik polise oyuncak polis hediye etti.

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli etkinliklerle 10 Nisan Polis gününü kutluyor. Bu dahilde Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve beraberindeki polislerle birlikte Vali Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti. Vali Atay, polis üniforması giyen küçük çocuğa oyuncak polis hediye etti.

Atay, “Her zaman, her yerde, her koşulda milletinin yanında olan, Türk Polis teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlu olsun” dedi.