DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Meteoroloji’nin yaptığı sağanak yağış uyarası sonrası ilgili kurum müdürleriyle yaşanabilecek risklere karşı toplantı yaptı. Vali Atay, vatandaşlara da “Uyarıları dikkate alın” çağrısı yaptı.

Meteoroloji tarafından Düzce için 19 Haziran 2023 saat 22.00 ile 20 Haziran 2023 23.59 saatleri arasında kuvvetli yağış beklendiği sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı. Bunun üzerine Vali Cevdet Atay başkanlığında olabilecek risklere karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Atay, vatandaşlara da “Saygıdeğer hemşehrilerim, lütfen uyarıları dikkate alalım” çağrısı yaptı.