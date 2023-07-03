DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Atatürk Devlet Hastanesi’nde uzun yıllardır görev yapan ve görevlerinden ayrılan yöneticilere Başarı Belgesi taktim etti.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde görev değişikliği yapıldı. Atatürk Devlet Hastanesinde uzun yıllar görev yapan Başhekim Op. Dr. Volkan Temi, Başhekim Yardımcıları Uz. Dr. Halit Berk Çanga, Op. Dr. Serkan Şerifler ve Uz. Dr. Kübra Tayhan Öçal görevlerinden ayrıldı. Vali Cevdet Atay’da özverili çalışmalardan dolayı kendilerine başarı belgesi verdi.

Törende Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Atatürk Devlet Hastanesi yeni başhekimi Uz. Dr. Mehmet Şengül’de bulundu.