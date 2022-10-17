DÜZCE (İHA) – Düzce Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından çizilen Kız Kulesi portresi Düzce Valisi Cevdet Atay’a hediye edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından çizilen Kız Kulesi portresi Düzce Valisi Cevdet Atay’a hediye edildi.

Vali Cevdet Atay, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Vali Atay, okul yönetimi ile bir araya gelerek, çalışmalar ve öğrencilerin durumuna ilişkin bilgi aldı. Daha sonra sınıfları ziyaret eden Vali Atay, teknoloji sınıfında bulunan öğrencilere derslerinde başarılar diledi. Görsel sanatlar dersine de katılan Vali Cevdet Atay’a öğrencilerin çizdiği Kız Kulesi portresi hediye edildi. Atay, hediye için öğrencilere teşekkürlerini sundu.