DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Gününde paylaştığı mesajında “Atatürk; sadece milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir” dedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Gününde paylaştığı mesajında “Atatürk; sadece milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir” dedi.

Vali Atay, mesajında “Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 84. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Atatürk; sadece milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir. Milletimize ve ordumuza önderlik ederek yürüttüğü istiklal mücadelesi, hür yaşama kararlığındaki Türk Milletini aydınlık günlere kavuşturmuştur. Ne mutlu ki bugün O’nun fikir, öngörü ve eserlerinden aldığımız ilham ile barış, huzur ve refah içerisinde Türkiye’mizi yaşatmak ve yüceltmek için engel tanımaksızın yolumuza devam etmekteyiz. Yakın zaman içerisinde ülkemizin hemen her alanda büyük gelişimler ve dönüşümler yaşamakta olması, bölgemizde ve dünyada her geçen gün artan saygınlığımız, muasır medeniyet istikametinde Milletçe attığımız dev adımlar bunun bariz göstergeleridir. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 84. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve dava arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla, rahmetle ve saygıyla anıyor” ifadelerinde bulundu.