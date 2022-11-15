Kilit Harekatında Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal’ın ailesini ziyaret etti.

Kilit Harekatında Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal’ın ailesini ziyaret etti.

Vali Cevdet Atay, ilçelerde yaptığı incelemelerde Şehit ailelerini unutmuyor. Gölyaka ilçesinde ki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Atay, beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ve kurum amirleri ile birlikte 4 Temmuz tarihinde Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal’ın ailesini evlerinde ziyaret etti.

Atay, şehit babası Ahmet Bal ile Anne Hamide Bal ile bir süre sohbet ederek her zaman yanlarında olduklarını söyledi.