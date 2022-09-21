DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir’ uygulamaları çerçevesinde Düzce’de gerçekleştirilen denetime Vali Cevdet Atay öğrencilerle denetim yaptı.

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir’ uygulamaları çerçevesinde Düzce’de gerçekleştirilen denetime Vali Cevdet Atay öğrencilerle denetim yaptı.

Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi üzerinde bulunan Azmimilli Ortaokulu önünde gerçekleştirilen yaya önceliği denetimine Vali Atay ve kurum müdürleri katılım sağladı. Cadde üzerinde yaya geçidinden geçmesi ile ilgili yapılan denetimlerde farkındalık oluşturuldu. Güzergah üzerinden geçen sürücülere yayalara yol verdikleri için teşekkür eden Cevdet Atay, öğrencilerle birlikte yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçti.