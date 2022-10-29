DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay’ın geçtiğimiz yıllarda başlattığı köy ziyaretleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Vali Atay son olarak Akçakoca’nın Melenağzı köyünü ziyaret ederek vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay’ın geçtiğimiz yıllarda başlattığı köy ziyaretleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Vali Atay son olarak Akçakoca’nın Melenağzı köyünü ziyaret ederek vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi.

Düzce’de köylülerin sorun ve isteklerini dinlemek için başlatılan köy ziyaretleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. İsteklerin ulaştırılmasında sorun yaşanmaması için köylülerin ayaklarına kadar giden Düzce Valisi Cevdet Atay, son ziyaretini Akçakoca’nın Melenağzı köyüne gerçekleştirdi. Köylüler ile buluşma programı çerçevesinde Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ve ilgili kurum amirleri de hazır bulundu. Köy halkının sıkıntılarını dinleyen Vali Cevdet Atay, ilgili ihtiyaçlarında kısa süre içerisinde çözülmesi ile ilgili yetkililere talimat verdi.