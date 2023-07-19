DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet selde çok etkilenen Küçük Sanayi Sitesi (KSS) esnafını gezdi talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Düzce’de geçtiğimiz haftalarda yaşanan sel felaketinde son 25 yılın en fazla yağışını 3 günde aldı. Hasanlar Barajının normal kapasitesi 35 milyon metreküpken 86 milyon metreküpe kadar çıktı. Yaşanan selden en fazla etkilenen Küçük Sanayi Sitesi oldu. Düzce Belediyesi, Mehmetçik ve esnafların desteği ile bölge temizlendi. Çalışmaları yakından takip eden Vali Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Yardımcısı Okan Kaltu, ilgili kurum amirleriyle birlikte Küçük Sanayi Sitesi esnafına ziyarette bulunup talep, ihtiyaç ve sorunlarını ilk ağızdan dinledi.