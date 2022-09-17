DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay’ın başlattığı köy ziyaretlerinin sonuncusu Muradiye Mengencik Köyü’ne yapıldı. Köylüler Vali Cevdet Atay ile buluşarak sorun ve sıkıntılarını dile getirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay’ın başlattığı köy ziyaretlerinin sonuncusu Muradiye Mengencik Köyü’ne yapıldı. Köylüler Vali Cevdet Atay ile buluşarak sorun ve sıkıntılarını dile getirdi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, geçtiğimiz dönemlerde başlattığı köy ziyaretlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede birçok köyü ziyaret ederek köylüler ile buluşan Vali Atay, son olarak Muradiye Mengencik Köyü’nü ziyaret etti. Burada köy meydanında köylüler ile bir araya gelen Vali Atay’a vali yardımcıları ve kurum amirleri de eşlik etti. Köylülerin sorun ile sıkıntılarını birebirde anlattığı ve istek ile görüşlerini dile getirdiği sohbet havasında geçen ziyaretlerin devam edileceği bildirildi.