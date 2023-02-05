DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Hacıaliler köyünü ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Hacıaliler köyünü ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.

Şehir merkezine gelemeyen vatandaşlar için ilgili kurumların temsilcileriyle birlikte köyleri ziyaret eden Düzce Valisi Cevdet Atay’ın son durağı Hacıaliler köyü oldu. Hacıaliler köyünde incelemelerde bulunan Vali Atay, ardından vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Atay, ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.