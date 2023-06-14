DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Jandarmanın kuruluşunun 184. Kuruluş yıldönümünde yayınladığı mesajında “Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, huzur ve güveni için yüksek vazife şuuruyla görevlerini ifa eden, Jandarma teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum” dedi.

Vali Atay, Jandarma teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve Jandarma personelini makamında kabul etti.

Vali Atay kuruluş yıldönümü nedeniyle paylaştığı mesajında da “Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, huzur ve güveni için yüksek vazife şuuruyla görevlerini ifa eden, Jandarma teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bu kutsal vazife uğruna canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu.