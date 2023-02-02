DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, iş adamlarıyla bir araya gelerek “Düzce’mizin güçlü bir potansiyeli var, şehrimizin geleceğine katkı verecek projelerde birlik ve beraberlik içerisinde olmak önemli” dedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, iş adamlarıyla bir araya gelerek “Düzce’mizin güçlü bir potansiyeli var, şehrimizin geleceğine katkı verecek projelerde birlik ve beraberlik içerisinde olmak önemli” dedi.

Vali Cevdet Atay, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Vali Cevdet Atay, Düzce’mizin güçlü bir potansiyeli olduğunu belirterek “Düzce; tarım, turizm, sanayi, ticaret ve diğer alanlarda şehrimizin geleceğine katkı verecek projelerde birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı temenni ediyorum. Sizlerin bu çalışmalara katkılarının devam edeceğine inanıyorum” ifadelerinde bulundu.

Oda başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, Atay’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkür etti.

Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.