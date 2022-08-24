DÜZCE(İHA) – Düzce’de göreve başladığı ilk günden bu yana sürekli halkla iç içe olan Vali Cevdet Atay köyleri gezerek vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de göreve başladığı ilk günden bu yana sürekli halkla iç içe olan Vali Cevdet Atay köyleri gezerek vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay düzenlediği Halk toplantılarının yanı sıra köy köy geziyor. Atay, beraberinde Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Sav, Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Genel Sekreter Hayri Şen ile birlikte Merkeze bağlı Hatipli Ketenciler Köyü’nü ziyaret etti.

Vatandaşlarla görüşerek sorun, şikayet ve taleplerini dinleyen Vali Atay, vatandaşların talep ve şikayetleri hakkında toplantıya katılan ilgili kurum müdürlerinden de gerekli bilgileri alarak, isteklerin karşılanması, taleplerinin çözüme kavuşturulması için gerekli talimatları verdi.

Hatipli Ketenci Köyünden sonra Yörük Köyünü ziyaret ettiler.