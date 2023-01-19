Düzce Valisi Cevdet Atay, tarafından her yapılan halk günü toplantısında vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, tarafından her yapılan halk günü toplantısında vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Vali Cevdet Atay başkanlığında, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirdikleri devlet ile vatandaşın buluşması olan “Halk Günü” toplantısı gerçekleştirildi.

Görüşmelere katılan 65 kişi ile tek tek görüşerek kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için kurum ve kuruluş müdürlerine talimatlar veren Vali Cevdet Atay, “Devlet olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Her türlü sorununuzu dinlemek için kapımız sizlere her zaman açık” diye konuştu.